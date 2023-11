Venemaa parlamendiliige ELi sanktsioonidest: vara konfiskeerimine on ebaseaduslik

Euroopa liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti, millega oleks võimalik sundvõõrandada Venemaa kodanike vara. Soomlased tahavad tänu sellele taasavada alates 2022. aasta kevadest suletud olnud ja spordisõpradele hästi tuttava Helsinki Halli, mis kuulub Vene oligarhidele. Venemaa riigiduuma liige Dmitri Svištšev on arvamusel, et Euroopas on eraomand püha ja konfiskeerimine on ebaseaduslik.