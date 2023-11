FOTO ⟩ Maailmameister hurjutas jalutajaid: on ikka idioodid

Norra kahevõistleja Kasper Moen Flatla avaldas hiljuti sotsiaalmeedia pildi kahest inimesest ja koerast, kes jalutasid värskelt valminud suusarajal. See ajas tagajalgadele ka Rootsi suusaässad, kellest kahekordne maailmameister Maja Dahlqvist arvas, et sääraselt käituvad inimesed on lihtsalt idioodid.