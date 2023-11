Kirt karjääri lõpetanud vigastusest: uskusin kogu aeg, et õlg taastub täielikult

Doha MMil hõbeda võitnud Kirt naasis eelmisel suvel mitmete tervisemurede kiuste võistlustulle, ent tagasitulek ei läinud oodatult. 32-aastane atleet tunnistas eelmise aasta lõpus, et sportlastee jätkamine on keeruline. Nüüd on ta aga keskendunud noorte aitamisele.

Äripäeva raadios külas käinud Kirdilt uuriti, milline nägi välja tema elu pärast õlavigastust ning kas tal tuli muret tunda sissetuleku või sponsorite kadumise pärast?

«[See oli] rahaline kaotuse eelkõige sellepärast, et ma ei saanud siis nendel miitingutel käia, kus ma tavaliselt võistlemas käisin. Aga see hõbemedal päästis mind päris palju ja andis mulle sellist puhvrit rahulikult see õlg ära taastada.