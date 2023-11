Neuer on Bayerniga võitnud 11 meistritiitlit ja peagi saab tal klubi eest täis 500 mängu. «Mul on hea meel, et jään veel aastateks Bayernisse. Pärast pikka vigastust olen taas täies hoos. Minu jaoks on tohutult lõbus selle meeskonnaga väljakul olla. Olen kindel, et suudame koos fännidega lähiaastatel oma suured eesmärgid saavutada – ja ilmselgelt on 2025. aastal Münchenis toimuv Meistrite liiga finaal üks neist,» sõnas Neuer pressiteates.