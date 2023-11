Järgmised Venemaa sportlased plaanivad oma kodumaa hüljata

Jäätantsu duo lõpetas koostöö oma praegu treeneriga ning plaanib treenima hakata USAs, seda Nikolai Morozovi juhendamisel, kel on Annabelle Morozovi isa, vahendas RIA Novosti Sport.

Morozov ja Jerjomenko on alles värskelt koos treenima ja võistlema hakanud ning kuna Morozov on sündinud USAs, siis tundub nende Venemaalt lahkumine loogilise lahendusena. Tiitlivõistlustele pole kumbki neist pääsenud, kuid kogenum, 26-aastane Jerjomenko on varasemalt võitnud medaleid juunioride MMil.