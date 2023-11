Djokovic läks dopinguküttidega tülli

Sel nädalal läks meedia liikvele info, et tennise maailma esireket Novak Djokovic keeldus Davis Cupi veerandfinaalis dopinguproovi andmast. Nüüd on tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA kinnitanud, et Djokovic seda ei teinud, kuid omamoodi vägikaikavedu toimus ta dopinguküttidega küll.