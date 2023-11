EKSPERT ARUTLEB ⟩ Kuidas panna Eesti jalgpallurid palliga mängima?

Pärast EM-valiksarja viimast mängu Rootsis (lõppes 0:2 kaotusega) ütles väravavaht Karl Jakob Hein: «Kahjuks peame igas mängus väga palju kaitsma. Peame leidma mingi tee, et ikkagi vähem kaitses istuda, ise natuke rohkem palliga olema, rohkem võimalusi tekitama ja suurendama minutite arvu, kus oleme rohkem mängus sees. Mitte nii, et hakkame nüüd Barcelonaks, aga natuke rohkem variatsiooni oleks meie mängu vaja. See on individuaalse meisterlikkuse ja vabaduse küsimus.»

Möödus mõni päev, ning U19 koondise peatreener (FC Floras abitreenerina töötav) Joel Indermitte võttis enda koondise EM-valiksarja kokku sõnadega: «Nende kahe aasta jooksul, mil me selle koondisega töötanud oleme, oleme võtnud suunaks proovida ise palliga mängida, kaitses kõrgemal püsida ja julgelt pressida. Paratamatult tähendab see, et sisse võivad tulla eksimused ja mingitel hetkedel võib olla raskem, aga ma leian, et see on parim tee Eesti mängijate arenguks. Kerge oleks oma kastis bussi parkida ja nappidest kaotustest rõõmu tunda, aga usun, et see ei ole see, kuidas Eesti jalgpall ja mängijad arenevad.»