Elu ja surma peale mänginud tartlased midagi juhuse hooleks ei jätnud

Pool tööd selles vallas on tänasega juba tehtud, sest paari avamängus teeniti võõrsilt – ilmastikuolude tõttu ei toimunud mäng mitte Viimsis, vaid altküttega Sportland Arenal –koguni 5:0 võit.

Üleminekumängude teine kohtumine peetakse 3. detsembril Tartus, kuid arvestades avamängu tulemust on sportlik pinge sellest peaaegu, et lahtunud. Nimelt on mängudel võrdne kaal ehk Viimsil tuleks kõrgliigasse pääsemiseks teenida võõralt väljakult viieväravaline võit...