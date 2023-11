FIA rallijuht avaldas karmi tõe: aega jääb väheks

Wheatley ei näe WRC tuleviku pärast muretsevat. Samas takistused kuhjuvad ja nende muutmiseks vajaliku protsesside pikkust on raske lühendada. Prantsusmaa ajakirjale Auto Hebdo antud intervjuus ütles ta, et üldiselt tuleks MM-sarjal hoida sama joont.

«Võtame näiteks viimase võistluspäeva, mille suursündmus on Power Stage. Arutatakse selle üle, kuidas muuta võistlus põnevamaks veel enne seda, kui see jõuab haripunkti. See on keeruline. Asja teeb raskeks meie lähenemine, sest ilmselt on 15 või 20 versiooni, kuidas asju muuta. Peame leidma viisi, mis sobiks enamusele,» selgitas Wheatley.

Kuigi ta möönis, et kokkuleppele ollakse lähedal, siis ei äratanud ta erilist lootust, et uuendused saaksid kiiresti reaalsuseks. «Need peavad läbima FIA mootorispordi nõukogu. Arvan, et Monte Carlos (25. jaanuaril toimuv MM-hooaja avaetapp – toim) me radikaalset muutust ei näe.

Arutelu on palju, kuid konsensust veel pole. Tegelikult peab nõukogu jõudma kokkuleppele enne, kui saabub meeskondade registreerimistähtaeg 2024. aasta hooajaks, See on 16. detsembril,» lisas ta.