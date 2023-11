Dopingulabor Šveitsis. Foto on illustratiivne.

2026. aasta taliolümpiat võõrustab Itaalia Milanos ja Cortina d’Ampezzos, kuid ootamatult on tulnud päevavalgele, et dopingukütid jooksevad ajaga võidu, sest saapamaal pole piisavat võimekust, et suurvõistlusega kaasnevaid dopinguteste analüüsida.