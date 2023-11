Kalev/Cramo tegevjuht: Eesti korvpalli superklubi loomine on täitsa võimalik

Kui mõelda suuremalt ja tõsta rahva huvi korvpalli vastu Eestis, pakub saatejuht Kruus välja, et vaja oleks tuua suuremad mängud Eesti saalidesse nagu EuroCup mängud. «Kutse ikkagi tuli. Paned välismaalased juurde ning saad täismaja,» ütleb Kruus. «EuroCup’i mängude korraldamiseks on miinimum eelarve 2,5 miljonit. Töö selle nimel käib ning praegu ongi õige aeg, kus hakata sellega tegelema. Rohkem kui pool summat oleks vaja juurde panna sellele, mis meil praegu eelarves on,» mainib Kask.

Eelarve korvpalliklubil on kitsas, see on fakt, ning toimub pidev rivaalitsemine teiste spordialadega, kes kuskilt raha saab. Eriti suur eelarveline lõhe on jalgpalliga.

«Võrreldes eurosarju, teeb see natuke nutuseks. Kui sa mängid Konverentsiliigat jalgpallis, mis on tugevuselt umbes sama nagu FIBA Europe Cup korvpallis, mingi neljas tugevus Euroopas, siis seal saadakse kaotuse eest juba 300 000 eurot ja kui meie korvpallis jõuame nelja hulka, võidame ulmelisi tiime meie mõistes. Seljuhul saad liigalt hooaja lõpus vaid 6000 eurot toetust, ise oled sisse pannud 200 000 eurot. Käärid on liiga suured, eesmärk peaks olema Meistrite liiga – sealt tuleb mingilmääral raha tagasi,» räägib Kask.