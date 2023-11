AMETLIK ⟩ Paul Aron liitus F2-sarjas eestlastele tuttava meeskonnaga

19-aastane Aron tuli lõppenud hooajal FIA F3-sarjas kokkuvõttes kolmandaks ning kuigi oma senise karjääri on ta sõitnud Itaalia meeskonna Prema ridades, siis nüüd on ta ette võtnud tiimivahetuse. Ametlikult kannab Inglismaa meeskond järgmisel aastal nime Hitech Pulse-Eight.

«Mul on väga hea meel liituda F2-sarja ja Hitechiga 2024. aastaks. See on väga oluline samm minu karjääris, olles lõpetanud F3-sarja debüüthooaja väga tugeva kolmanda kohaga. Ootan põnevusega oma oskuste arendamist Hitechi meeskonnas ja olen kindel, et suudame järgmisel aastal tulemust teha,» ütles eestlane pressiteates.