Rootslased siplevad samuti Covid-19 küüsis

Rootsi murdmaasuusakoondises on read üha hõredamaks muutumas. Rukal toimunud MK-etapil murdis koroonaviirus maha William Poromaa ning veidi hiljem haigestusid ka Frida Karlsson, Linn Svahn ja Johanna Hagström.

«Olin tõesti üllatunud, kui nägin testil kaht triipu. Ma ei arvanud, et võin olla nakatunud. Ma ei mõistnud, kuidas see võimalik sai olla,» lausus Sundling kodumaa meediale, kus kinnitas, et püüdis end teiste nakatunute juurest eemal hoida.