Naiskaardilugeja: minult on küsitud, mis värvi püksikuid ma kannan

Hussi meenutab, et kohatut käitumist on ta tunda saanud aastate eest kui ta hiljuti. Küll aga tunneb ta, et üldjoontel on ralliringkond ta hästi omaks võtnud. Kümne aasta eest oli ta Soome MM-rallil ametis reklaamtüdrukuna ning juba siis sai ta meestelt palju kohatuid kommentaare.

«Nüüdne elu ja toonane erinevad nagu öö ja päev. Noore naisena enda kaitsmine ei olnud alati lihtne. Kümne aastaga on palju ette tulnud, aga on ka palju häid mälestusi. Kõige räigem näide on see, kui tegime sõitjana algul nalja ja siis ta küsis, mis värvi püksikuid ma kannan. Kahjuks neid asju juhtub, aga muidugi ka teistel spordialaldel. Tuleb pidevalt vaeva näha, et selline suhtumine välja juurida,» vahendas Hussi juttu Ilta-Sanomat.