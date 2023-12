Vihm võib Pariisi olümpia ajaloolisele ettevõtmisele vee peale tõmmata

Pariisi suveolümpia korraldajad soovivad kesklinnas asuval Seine’i jõel korraldada vabavee maratonujumist, aga ka triatloni ujumisdistantsid. Jõe veekvaliteet on aga olnud aastakümneid alla normide ning enam kui sada aastat on seal ujumine olnud keelatud. Kuigi võimud on suurte summade eest jõevett puhastanud, võib juhtuda, et kui enne võistlust sajab palju vihma, siis muudab see võistluse läbiviimise ülimalt keeruliseks.