Mäesuusataja kukkus MK-etapil karmilt ja viidi kunstlikusse koomasse

Arstid kahtlustasid Thompsonil ajus trombi teket ning kartes halvimat viidi ta kunstlikusse koomasse. Mõni aeg hiljem saabus aga Denveri haiglast rõõmusõnum, et Thompson on teadvusel ja saab tema ümber toimuvast aru. Ta pole enam kriitilises seisus, kuid vigastuste täpset ulatust pole avaldatud.

Õnnetus juhtus treeningul, kuid seda nägi pealt Austria koondise peatreener Marko Pfeifer, kes nimetas seda üheks hullemaks õnnetuseks, mida ta on kunagi näinud. Thompson on MK-sarjas võistelnud alates 2015. aastast, kaks aastat tagasi sai ta just Beaver Creekis oma karjääri parima tulemuse, kui tuli ülisuurslaalomis kolmandaks.