Eesti korvpallikoondislast filmitakse toidupoe riiulite vahelt

«Meenutab Tartut. Jõgi voolab linna keskelt läbi. Eksootiline ja ilus. Säilinud on vana kultuuri, samas ehitatakse uut peale,» kirjeldas Konontšuk.

Kuigi ta ei kuulu tiimi kõige suuremate tegijate sekka, tuntakse eestlast tänaval sageli ära. Julgemad tulevad pilti küsima, mõne lähenemine on aga veidi kummalisem.

«Ma ise enam ei panegi nii palju tähele, aga tüdruksõber ikka märkab. Tuntakse ära, aga mõtlen, et mis seal ikka.»

Tähelepanu on mõistetav, sest paberite järgi 9500 inimest mahutav spordihall on stabiilselt rahvast pungil. Isegi, kui kõik istekohad pole täidetud, tehakse kõvasti möllu. Tänavu on Granada kodumänge külastanud minimaalselt 6172, maksimaalselt 8014 huvilist.