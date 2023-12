ELSF kirjutas oma pressiteates, mida vahendas ka Eesti ajakirjandus, et aastatel 2011–2012 treenis Lindinger koos toonase peatreeneri Wolfgang Pichleriga Venemaa laskesuusatamise naistekoondist ning et samuti on ta juhendanud valgevenelasest neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.

Postimees rääkis täna telefonis Pichleriga, kes on olnud pikka aega ka Rootsi laskesuusatajate peatreener, ning ta ütles, et Lindinger ei olnud koos temaga Venemaa koondise treener. Pichler lausus, et Lindinger on hea tehnikaspetsialist, kelle abi ta kasutanud, kuid kinnitas, et treener ta olnud ei ole.