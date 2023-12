Teinegi Floraga meistriks tulnud mängumees lõpetas 24-aastaselt karjääri

«Olen otsustanud, et lõppenud hooaeg jääb minu profikarjääris viimaseks. Viimastel aastatel on mind järjepidevalt kimbutanud erinevad vigastused, millest värskeim hoiab mind ka praegu juba mitmendat kuud platsilt eemal. Tunnen, et olukorras, kus ma olen pidevalt vigastustega kimpus, ei ole mul võimalik jalgpallurina oma potentsiaali realiseerida. Seetõttu olen raske südamega otsustanud profispordi seljataha jätta ning keskenduda enda arendamisele teistel elualadel,» rääkis Paplavskis.

«Ingmar Krister Paplavskis on alati eeskujuks olnud oma töökusega. Sihid on tal olnud kõrged ja loodame, et ta täidab oma unistused uuel valitud teel. Meil on rõõm tänada Ingmarit nende ilusate hetkede eest, mida me koos oleme kogeda saanud. Edu sulle Ingmar!» ütles FC Flora spordidirektor Norbert Hurt.