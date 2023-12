Elektrikatkestus ähvardas 250 spordisõpra üle Eesti tagasi koju saata

Kui ettevalmistustöid võib veel taskulampidega teha, siis sulgpalli mängimiseks on vaja korralikku valgustust. Kui korraldajad said teada, et elektriühendus taastatakse võib-olla alles laupäeva pärastlõunaks, tekkis juba suuremat sorti ärevus. Oli ju Kääriku spordikeskusesse kohale tulnud 250 sulgpallisõpra üle Eesti.