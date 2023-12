Zirgi lubadus EMiks: isegi keskpärase ujumisega peaksin finaaliukse lahti muukima

Novembri alguses isaks saanud Zirk on pidanud tegema viimase kuu jooksul treeningplaanis muudatusi, kuid sõnab, et on Rumeenias Ostopenis toimuvateks tiitlivõistluseks valmis. «On kahtlemata olnud elu kõige meeldejäävam periood ning ma ei vahetaks seda millegi vastu,« sõnas Zirk pressiteate vahendusel päev enne EMi.

Kahel viimasel lühiraja MMil 200 m liblikujumises viienda koha pälvinud eestlane arvab, et parima resultaadi võib ta teha just sel alal.

«Usun, et saan üpris pingevabalt startida. Kui õnnestun, siis on kõik hästi ja kui ei peaks nii hästi minema, siis on tegemist vaid lühiraja võistlusega. Tänavu on ees ootamas veel maailmameistrivõistlused ja loodetavasti olümpia, mis on märksa olulisemad.»