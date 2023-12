25 vähem või rohkem pöörast ala, mis võiks kuuluda taliolümpia kavasse

Lumerohkem talv(e algus) võib linnas elades küll meele mõruks teha, teed on puhastamata ja/või sopased, kuid paralleelselt annab see võimaluse tegeleda talispordiga. Kuigi eestlased on ennekõike suusarahvas, on talialade assortii palju-palju mitmekesisem. Seda valikut Postimehega teile nüüd tutvustamegi.