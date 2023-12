Lewis Hamilton: mul pole mingit mõtet ajaloo domineerivaima autoga võita

38-aastase vormelisõitja sõnul on tal hea meel, et tema abiga on Mercedesest kujunenud F1 tipptiim. Hamilton alustas enda F1-karjääri McLareniga ja tuli 2008. aastal maailmameistriks, kuid liitus 2013. aastal Mercedesega. Järgmise kaheksa aasta jooksul tuli britt maailmameistriks kuuel hooajal.