Tänak pole tänavu veel Hyundai ralliautot testinud, kuid peaks seda tegema sel kuul. Autospordile antud intervjuus ütles Tänak, et jaanuari lõpus toimuvaks Monte Carlo ralliks on vaja kõvasti tööd teha.

«Oleme kindlasti üsna hõivatud, meil on detsembris üksjagu teha. See on auto, milles olen ka varem istunud, seega võiks see natukene tuttav olla. Kuid kindlasti peame end värskendama ja tegema järgmise aasta nimel tööd,» ütles Tänak.