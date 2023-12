FC Florast lahkub neli mängijat

«Mihkel on mängija, kes seab meeskonna esikohale; mängija, keda saab usaldada ja kellele toetuda. Järgmise sammu tegemiseks vajab ta keskkonda, kus on suuremas rollis. Seetõttu näeme, et tal on mõistlik edasi liikuda. Täname Mihklit kahe siin veedetud aasta eest ja soovime talle edu!» sõnas Hurt.

«Sten Reinkortil ei õnnestunud FC Flora põhiründajaks murda, mistõttu on ta kahel korral käinud laenul. Ta on kõva võitleja ja sihikindel mängijal, kes on igal treeningul andnud endast kõik. Me täname Stenni meil veedetud perioodi eest ja soovime talle edu uutes väljakutsetes,» lausus Hurt.