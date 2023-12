Margus Ader: sakslaste praegune edu tuleb kasuks ka Norra sportlastele

Laskesuusatamises on toimunud aastaga jõuvahekordades muutus. Vahepeal täielikult norralaste pärusmaaks saanud spordialal on pead tõstnud taas kord Saksamaa. Eesti endine laskesuusataja Margus Ader hindas, et säärane muutus on kasulik kõigile osapooltele, ka norralastele.