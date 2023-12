Huuletubakas ehk mokatubakas (rootsi keeles snus) on niiske jahvatatud ja suitsuvaba tubakatoode. Antud toodet kasutatakse huule alla pannes ning selle käigus liigub nikotiin inimese vereringi.

Märtsis selgus Inglismaa profijalgpallurite ühenduses tehtud uuringu käigus, et antud tooteid kasutavate mängijate arv on üha suurenemas. Samuti on neid, kes vajavad sõltuvusest vabanemiseks juba abi.