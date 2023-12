Äsja nukra seeria lõpetanud Rapla jäi uustulnuka rongi alla

Raplal on käsil väga keeruline periood, sest viimasest kaheksast kohtumisest on võidetud ainult üks. See sündis möödunud nädalal, mil saadi jagu Kalev/Snabbist ja lõpetati kuuemänguline kaotusteseeria. Järjekordse võidu teeninud Zelli tõusis 10 võidu ja nelja koatusega tabelis kolmandale positsioonile, millega ollakse ka edukaim Läti meeskond.