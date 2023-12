Kas Tänakule tuleb järelkasvu? Ühte eestlast seostatakse Toyotaga, kuid teiste seis on keeruline

Ott Tänak ja Martin Järveoja teevad järgmisel aastal Hyundaiga kaasa terve ralli MM-hooaja, kuid kuidas on lood meie järelkasvuga? Postimees võttis Eesti sõitjatega ühendust ja selgus, et kuigi Maarjamaa kiiremad mehed on stardis sisuliselt igas MM-sarja võistlusklassis, siis on meie read hõredamad, kui paar aastat tagasi. WRC-sarjaga kaasnevaid kulutusi suudavad kanda vähesed, kuid nüüd on nende Eesti sõitjate hulk drastiliselt vähenemas.