Eestlanna lõpetas ajaloolise turniiri teise kohaga

Sama kinnitas ka festivali tähtsaima turniiri võitnud Marta Porter, kes tõdes, et nautis igat lauas veedetud minutit ning lubas – kui vähegi võimalik – ka järgmisel aastal tagasi tulla.

Lisaks auhinnarahale premeeriti põhiturniiri võitjat kullatud ning tavaturniiride parimaid hõbedase, spetsiaalselt selle ürituse tarbeks disainitud kaelakeega. Eestlased suutsid võita kolm turniiri – Kelly Limonova oli parim NLH Progressive Bounty ning Giedre Valgemäe Turbo Holdem mänguformaadis. Festivali ainsa ka meestele avatud Ladies and Gentlemen turniiri võitis ülikogenud turniirimängija Imre Leibold.

Neli päeva väldanud Queens of Tallinn pokkerifestivalist võttis osa üle 150 mängija 15 riigist, rohkem kui 100 olid naised. Olympic Casino ja OlyBet Groupi pokkerijuht Christer Larsson tänas kõiki osalejaid ning lubas, et Queens of Tallinn toimub ka järgmistel aastatel.