INTERVJUU ⟩ Erika Salumäe: olümpia tähendab tippsportlasele kõike, sealne hõng on lihtsalt nii eriline

Eesti lumehangedega on Salumäe hästi kursis ja lisab muheledes, et hommik oli ka tema kandis jahedavõitu – kõigest 10 kraadi sooja. «Aga päeva jooksul tõuseb temperatuur 15–20 kraadi kanti ja see on juba hoopis toredam,» sõnab ta ning kui tervise kohta pärida, kõlab reibas vastus: «Ei ole viga. Päike hoiab!»