OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech võõrustab Cronimeti liiga punast laternat

Enne mängu:

Tabeliliider Selver/TalTech pole tänavu veel kaotusekibedust tundnud: üheksa vooru järel on neil ette näidata üheksa võitu. Jekabpilsi Luši leiab samal ajal Cronimeti liiga tabeli viimaselt realt: kümnest mängust on neil ette näidata kaks võitu ja kaheksa kaotust.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal ütleb, et vaatamata tabeliseisule ja senistele tulemustele ei saa lätlastele allahindlust teha. «Mängudele ei saa minna kuidagi poolkõva suhtumisega. Jekabpilsi puhul ei tea kunagi, millise koosseisuga nad tulevad ja mida ebastandardsem meeskond, seda keerulisem on valmistuda. Karikafinaalile mõeldes, siis kui võimalik, püüan kellelegi puhkust võimaldada, aga peame nädalavahetusel ka natuke Tartu mänguks juba valmistuma ja poolikult me midagi tegema ei hakka,» sõnas Toobal.