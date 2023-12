JÄRELVAADATAV ⟩ Lõuna-Eesti derbi lõppes nõnda, nagu oleme harjunud

Tartlaste juhendaja Alar Rikberg on pidanud sel nädalal tegelema mitmete meeste haigestumisest tulenevate muredega, ent teab, et eesootav vastasseis on fännidele oluline. «Sel nädalal on seitse meest olnud erinevate haigustega eemal ja üritame trennide ja muude tegevustega tekitada sellist seisu, et vähemalt mõned jääksid viirustest puutumata. See on üks eesmärk. Teine eesmärk on kuidagi seda seisu siis karikafinaalini hoida, et saaksime seal enam-vähem normaalselt mängida,» sõnas Rikberg.