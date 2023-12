JÄRELVAADATAV ⟩ Serviga kimpus olnud Pärnu jäi kodusaalis tühjade pihkudega

Enne mängu:

Pärnu peatreener Toomas Jasmin loodab kodusaalis punkte juurde teenida. «Daugavpilsiga suutsime võõrsil hästi mängida, [pühapäevasele vastasele] Jekabpilsile ei saanud üldse vastu. Aga kindlasti tahame kodus punkte juurde saada. Oluline ka see, et me kodus normaalselt serviksime, see on mõlemas mängus prioriteet number üks ja kui see korras on, siis vast läheb mänguks ka,» kommenteeris juhendaja.