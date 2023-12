JÄRELVAADATAV ⟩ Tartus toimuval rahvusvahelisel sulgpalliturniiril selgitati välja parimad

Enne turniiri:

Turniiri võõrustava Triitoni klubi tänavused suurimad lootused on seotud Andrei Schmidtiga, kes krooniti kevadel kolmekordseks Eesti juunioride meistriks. Tartus on tal meie meesjuunioridest parimana kuues asetus. Eespool on Adith Karthikeyan Priya (Holland), Roko Pipunić (Horvaatia), Viktor Petrović (Serbia), Oliver Oldorff (Soome) ja Hrvoje Mavriček (Horvaatia). Paarismängus on Schmidt ja Hugo Themas asetatud teisena, favoriidid on horvaadid Mavriček ja Pipunić.