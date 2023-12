Jaan Kirsipuu elu sõidust Tour de France'il: kohustused olid võistlusest raskemad

«See oli minu karjääri üks kõige tähtsamaid asju. Sellest sai nii mõnigi asi jätku, enesekindlus kasvas. Samas see oli mentaalselt ja füüsiliselt jube raske. Tiim ei olnud selleks valmis, meil ei olnud vastavat personali, peamänedžer tahtis, et oleks võimalikult palju kajastust igal poole. Poole pealt oli vaimselt toss väljas juba. Tagantjärgi on muidugi kihvt, et sellise asjaga hakkama sain. Vahel on lahe, räägid mõne võõra inimesega ja siis ta ütleb jutu lõpu: «Aitäh nende emotsioonide eest! Ikka kõva vend olid!»» muigab Kirsipuu.