Eesti naiskond alustas EM-valikturniiri edukalt

Eesti meeskond mängib samal ajal valikturniiri Saksamaal. Nende esimene vastane on reedel alagrupi favoriit Saksamaa. Koondise treeneri Heiki Sorge sõnul ootab ta meeskonnalt eeskätt igas mängus võistluslikku mängu: «Võistluse tabelit vaadates on meil kolm ülesannet. Kõige raskem on mäng Saksamaaga ja eks see annab pildi, mida järgmistest kohtumistest loota võib. Soome alistamine on reaalsem ülesanne aga nõuab kindlasti täielikku õnnestumist. Kolmas ehk miinimum eesmärk on alistada Malta.»