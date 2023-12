Pajari testis sel nädalal Toyota uhiuut Rally2-autot ning sellega kerkis esile jutt, et soomlane hakkab tolle masinaga kihutama ka MM-sarjas. Toyota kinnitas, et Pajari võib küll nende autoga MM-sarjas kihutama hakata, ent kindlasti mitte nende tehasemeeskonna ridades.

«Toyota järgib Rally2-autode projekti juures kindlat plaani. Need on mõeldud erasõitjatele kasutamiseks. Me ei kavatse tehasemeeskonda luua,» lausus Toyota tehnikadirektor Tom Fowler usutluses DirtFishile.