Eesti ujujad tõid EMilt veel kolm finaalikohta

«Nagu ma ka enne EM-i ütlesin, siis keskpärase ujumisega peaksin finaali saama ja tänane aeg poolfinaalis on minu jaoks keskpärane. Mõistagi ma tagasi end ei hoidnud, sest võib see valusalt kätte maksta. Homses finaalis läheb Noe Ponti ilmselt Euroopa rekordit jahtima ja ta on mees teiselt planeedilt hetkel, aga kõikidel teistel on omad võimalused olemas,» lausus Zirk pressiteate vahendusel.