Eesti koondise abitreener loobub ametist ja asub juhendama FC Florat

«Mul on hea meel, et FC Flora pakub mulle järjekordselt võimalust töötada peatreenerina. Teadsin, et ühel päeval see aeg tuleb, kus ma jälle igapäevaselt treenerina töötan. Seetõttu olen väga tänulik, et mul on olnud võimalus spordidirektori tööga paralleelselt erinevate koondiste juures treenerina ametis olla. Lõpuks on treeneritöö ikkagi hariduselt minu eriala ja valdkond, kus ennast kõige kodusemalt tunnen.