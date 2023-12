Dopingusaaga selja taha jätnud Heiki Nabi lõpetas aasta karikaga

Nabit treenivad Ivar Kotkas ja Levi Earl. Aasta naismaadleja täiskasvanutes ning U23 vanuseklassis on Viktoria Vesso, kelle auhinnakappi lisandus sel aastal U23 EMi pronks, lisaks täiskasvanute EMi 7. koht ning U23 MMi 5. koht. Vesso treener on Arvi Aavik. Aasta parim vabamaadleja on Erik Reinbok, kes sai MMil 23. koha. Reinboki treener on Aleksei Hapov, seisab pressiteates.