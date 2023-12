Veebruaris 24. sünnipäeva tähistav tagamängija on viimaste hooaegadega tõusnud väga tähtsasse rolli nii ookeani taga kui ka meie naiskonnas. Paraku ei saa ta oma viimasel ülikooliaastal ainsatki mängu pidada.

«Peame kurbusega teatama, et Johanna jääb oma viimasel hooajal mängudest eemale. Ta on viimase kahe aasta jooksul võidelnud kroonilise ja ägeda vigastusega. Pärast erinevate valuleevendavate võimaluste proovimist otsustas ta, et mõistlikum oleks pikemaks ajaks koormust vähendada,» ütles Cougarsi peatreener Kamie Ethridge.