CORNER 1 ⟩ «Vedamine on see, kui võimalus kohtub ettevalmistusega»: Sten Pentus karjäärist, võidusõidukunstist ja muusikast

Olgu see FIA tippsari, suvaline hobikardivõistlus, trummide taga tehtud stuudiojämm või tavaline lauajalgpalli- ja pokkerimäng, Sten Pentus on inimene, kes ei jäta kunagi midagi lauale. Kõik mängus või mitte midagi. Kontrastina on aga seda meeldivam, kui sõbralikult ja detailselt on ta valmis jagama senise elu ja karjääri jooksul kogutud õppetunde. Just selle mõnusas ja mahukas vestluses – mis võinuks olla rahulikult ka kaks korda pikem –, ka ette võtame.