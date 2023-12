EOK 100 ⟩ Eesti sportlased on sinimustvalge all võitnud 56 olümpiamedalit!

Nõukogude ajal maailma tipus olnud sportlaste teeneid vähimalgi määral alahindamata teeme ses loos juttu ainult iseseisvusajast. EOK saab enda omaks pidada 41 kohta pjedestaalil, kokku on Eestisse toodud aga 53 medalit, neist 17 viie võistkonna poolt. Oma lipu all on medaleid võidetud veel kolme võrra enam (1920 Antwerpenis). Kuidas sinna saadi ajal, mil oma olümpiakomiteed veel olemaski polnud? Kuidas käis olümpiaperega taasliitumine põneval perioodil 1988–1991? Mida tähendas kergejõustiklasele Anu Kaljurannale võimalus pääseda oma lipu all olümpiale? Neid meenutusi saabki järgnevalt lugeda.