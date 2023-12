GALERII ⟩ President Karis EOK 100. sünnipäeval: et tipus oleks tegijaid rohkem, peab ka püramiidi alus olema võimalikult lai

Olümpiakomiteest sai meie sporti koondav ja organiseeriv katusorganisatsioon, mille jooksul on eestlased käinud olümpiamängudel, aidanud meie sportlastel tuua erinevatelt tiitlivõistlustelt hulgaliselt medaleid, arendanud nii meie kutselist- kui rahvasporti, edendanud eesti spordiloo jäädvustamist, seisnud hea meie rahva tervise eest.

Just Eesti Olümpiakomitee haare – töötada korraga nii püramiidi tipu, keskosa kui alusega – paneb tema õlule suure vastutuse. Kui tema alguse ja ka taasalguse juures alates 1989. aastast oli peamine siht tippsportlaste toetamine, tugivõrgu ning struktuuri väljatöötamine, siis nüüd võime neile mõeldud terviksüsteemiga päris rahul olla.

Lubage mul täna rääkida pigem püramiidi alumisest otsast. Praegusel ajal on meie ühiseks suureks väljakutseks nii meie noorte kui kogu rahva üleüldine tervislik elustiil, ülekaalulisuse ja vähese liikumise probleemid. Meil on tarvis kogu rahvas enam liikuma saada, et hoida nii meie füüsiline kui vaimne tervis, sotsiaalsed kui motoorsed oskused vormis.