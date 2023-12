Ootamatult vigastada saanud Elfyn Evans peab olulise ürituse vahele jätma

Evans avaldas täna pärastlõunal sotsiaalmeedias, et arstid ei soovita tal lennukiga lennata, sest ta vigastas rattaga kukkudes roideid. «Mul on kahju, et ma ei saa täna Bakuus auhinnagalal osaleda. Kahjuks kukkusin ma paar päeva tagasi rattaga sõites ja vigastasid roideid. Mul on soovitatud lennureisi mitte ette võtta. Loodan, et kõigil tuleb tore õhtu, eriti minu Toyota tiimikaaslastel, kes korjavad täna päris palju auhindu,» kirjutas Evans X-is.