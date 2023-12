Karjääri ühe parema sõidu teinud Tomingase hea koht läks laskmise nahka

Seetõttu on kahtluse all, kas Eesti naiskond saab startida pühapäeval teatesõidus. Küsimärgi all on ka meeskonna startimine, sest täna teatas koroonasse haigestumisest Rene Zahkna. Eesti mehed jäid teatevõistluse stardirivist välja ka Östersundi MK-etapil.