Häberli jätkab peatreenerina, koondis sai kaks uut abitreenerit

See tähendab ühtlasi, et EM-valiksarja järel kerkinud spekulatsioonid Häberli võimalikust lahkumisest ei saanud teoks. Viimastel nädalatel on aga ametist lahkunud senised abitreenerid Norbert Hurt ja Ervin Gashi.

Häberli näeb uutes abitreenerites tugevat täiendust. «Olen Jürgeni tegutsemist jälginud alates 2019. aastast ja hindan teda kui noort ja talendikat treenerit. Ta on avatud ja valmis õppima. Joeli tugevus on see, et ta on kogenud endine koondise mängija ning hea täiendav lüli treenerite ja mängijate vahel,» rääkis Häberli.