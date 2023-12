Maailma kergejõustikuliit: ei ühtki venelast olümpiale!

WA eemaldas pärast Ukraina sõja algust Venemaa ja Valgevene sportlased ja kõik taustajõud enda egiidi all peetavatelt võistlustelt ning teatas ROKi äsjase otsuse järel, et see seisukoht pole muutunud. WA jäi endale kindlaks ka tänavu märtsis, mil ROK soovitas maailma alaliitudel lubada sõda mitte toetavad Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsetena ehk oma lipu ja hümnita võistlema. Osa alaliite on seda soovitust järginud, osa mitte.