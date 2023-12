Bahreinis esikuuikusse jõudnud Eesti parim triatleet läheneb maailma tippudele

«Vahepeal olin ka 5. kohal, kuid lõpp läks päris raskeks ja tagant tuli päeva kiireim jooksja mööda. 6. koht sellises seltskonnas on väga rõõmustav, eriti aga asjaolu, et kaotus maailma tippudele ei olnud väga suur. See oli mu kümnes 70.3 triatloni start ja kui esimesel korral Tallinnas kaotasin Kat Matthewsile kaheksa minutiga, siis Bahreinis ainult kolmega ning need kõik tulid ainult jooksuga. Kolme aastaga on edasiminekut olnud küll.»